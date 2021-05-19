Главный эпидемиолог Минздрава заявил о ставшем «вакцинозависимым» человечестве

Главный эпидемиолог Минздрава, академик РАН, заведующий кафедрой эпидемиологии и доказательной медицины Сеченовского университета Николай Брико заявил о ставшем «вакцинозависимым» человечестве. Интервью с ним опубликовали «Известия».

Брико отметил, что вакцинация — самое эффективное средство борьбы с вирусами, известное людям.

«С помощью этой процедуры сегодня мы можем управлять примерно 50 инфекциями. Из них в десяти случаях мы свели количество заболеваний до единиц в год. Вакцинопрофилактика сегодня позволяет каждую минуту спасать пять жизней в мире, или до трех миллионов в год. Благодаря прививкам средняя продолжительность жизни за прошлое столетие увеличилась на 25 лет», — пояснил эпидемиолог, выделив победы человечества над полиомиелитом, корью и особенно оспой.

Эпидемиолог предупредил, что люди вынуждены продолжать вакцинации до тех пор, пока эксперты убедятся в полной победе над инфекцией и отсутствии циркуляции вируса, «как это было в случае с оспой». «В этом смысле человечество стало вакцинозависимым», — выразил мнение академик.

Также специалист ответил на вопрос о том, почему многие люди не спешат прививаться от COVID-19. По его словам, за последние годы «доверие людей к этой процедуре заметно снизилось», так как человечество перестало сталкиваться с мощными эпидемиями и пандемиями. «Мы просто начали забывать о важности вакцинопрофилактики. Хотя вакцины остаются главным средством, которое позволяет человечеству управлять опасными инфекциями и даже ставить задачи по их ликвидации», — заверил Брико.

В заключение эпидемиолог назвал все три российские вакцины высокоэффективными и подчеркнул, что каждый в праве выбирать препарат для себя сам. По его словам, исследования показывают, что «Спутник V» — «лучшая вакцина против коронавируса среди тех трех, что сегодня массово применяются в мире».

Ранее Роспотребнадзор рассказал об опасности «черной плесени» на фоне COVID-19. В ведомстве указали, что «черная плесень», то есть мукормикоз, не является отдельным заболеванием и развивается на фоне ослабленного иммунитета, в том числе у заболевших коронавирусной инфекцией.

6 мая в России зарегистрировали однокомпонентную вакцину «Спутник Лайт». Препарат представляет собой первый компонент «Спутника V» — рекомбинантный аденовирусный вектор человека 26-го серотипа (rAd26). Его эффективность составляет 79,4 процента, эти цифры превышают показатели многих двухкомпонентных вакцин.