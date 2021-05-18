Выявлено негативное влияние парацетамола на вакцинацию

Прием анальгетиков и жаропонижающих вроде парацетамола после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность выявили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США, сообщают «Известия».

По мнению американских ученых, такие медикаменты подавляют пути передачи определенных сигналов клеткам. Например, в ходе лабораторного эксперимента было выявлено, что аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Прочие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшали активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Также эти лекарства могут снижать способность клеток к размножению и вызывать их смерть.

Испытуемые принимали препараты профилактически еще до возникновения температуры. Снижение иммунного ответа регистрировалось только после первой прививки.

При этом полностью обнулить эффект вакцины обезболивающие и жаропонижающие не могут, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин. «Такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает. Да и значительного влияния ожидать не стоит», — сказал он.

После вакцинации россиянам рекомендуется принимать небольшую дозу парацетамола в случае повышения температуры. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует прибегать к жаропонижающему, если температура после прививки поднимется выше 38 градусов.

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