Россия
 
Последние новости
Путин заявил об осложнении ситуации в мире
Глава СВР написал шефу британской разведки
Суд признал законным отказ возбудить дело после госпитализации Навального
Десятки человек попали в сильнейший шторм и пропали без вести
В редакцию известного белорусского издания пришли силовики
ЦСКА отпустит главного тренера в сборную Хорватии
У гигантской черной дыры наблюдали невозможное явление
Feduk негативно высказался о поведении Диброва на шоу
В России выявили 8183 новых случая коронавируса
Россияне отвернулись от жилья в Турции
Новости партнеров

Выявлено негативное влияние парацетамола на вакцинацию

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Прием анальгетиков и жаропонижающих вроде парацетамола после вакцинации от коронавируса может негативно повлиять на формирование антител. Эту закономерность выявили специалисты медицинской школы Университета Дьюка в США, сообщают «Известия».

По мнению американских ученых, такие медикаменты подавляют пути передачи определенных сигналов клеткам. Например, в ходе лабораторного эксперимента было выявлено, что аспирин и ибупрофен влияют на деятельность белка, контролирующего экспрессию генов иммунного ответа. Прочие нестероидные противовоспалительные препараты ухудшали активность Т-клеток, благодаря которым организм учится защищаться от вируса. Также эти лекарства могут снижать способность клеток к размножению и вызывать их смерть.

Испытуемые принимали препараты профилактически еще до возникновения температуры. Снижение иммунного ответа регистрировалось только после первой прививки.

При этом полностью обнулить эффект вакцины обезболивающие и жаропонижающие не могут, отметил ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ Роман Зиновкин. «Такого, чтобы вакцина вообще не сработала из-за анальгетиков, не бывает. Да и значительного влияния ожидать не стоит», — сказал он.

После вакцинации россиянам рекомендуется принимать небольшую дозу парацетамола в случае повышения температуры. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) советует прибегать к жаропонижающему, если температура после прививки поднимется выше 38 градусов.


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Запарились: парацетамол снижает иммунный ответ при вакцинации
Мясников назвал противопоказания для приема парацетамола
Врач раскрыла способ сбить температуру после вакцинации от COVID-19