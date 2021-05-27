Германия рассказала о санкциях против Белоруссии

Европейские санкции против властей Белоруссии — только начало серьезных ограничительных мер, которые последуют, если режим президента Александра Лукашенко не пойдет на уступки. Об этом заявил перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Лиссабоне министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас, передает RND.

Маас подчеркнул, что Еврокомиссия работает над тем, чтобы ввести первые санкции против белорусского государства, но готовит «санкционную спираль» дальнейших шагов.

Ранее 27 мая сообщалось, что о перспективе новых санкций против Белоруссии задумываются и в США: президент Джо Байден поручил сотрудникам Белого дома обдумать возможные меры.

Ранее Европейский союз решил запретить белорусским авиакомпаниям летать в аэропорты своих стран и находиться в их воздушном пространстве. Кроме того, саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.