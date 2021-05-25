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ЕС расширит экономические санкции против Белоруссии

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Саммит Европейского союза (ЕС) принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии. В черный список будут включены новые лица и организации. Об этом во вторник, 25 мая, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, сообщает ТАСС.

Ранее 25 мая ЕС принял решение запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Саммит глав государств Евросоюза призвал Международную организацию гражданской авиации (ICAO) провести расследование инцидента с посадкой рейса Ryanair в Белоруссии и пообещал в ускоренном порядке ввести новые санкции против Минска.

Такое решение было вызвано тем, что 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Находившийся на борту создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич был задержан. Глава международной дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель потребовал международного расследования инцидента с вынужденной посадкой воздушного судна.

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