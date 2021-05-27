Евросоюз заявил о нежелании отдавать Белоруссию в руки России

Евросоюз не желает отдавать Белоруссию в руки России и стремится приблизить страну к Европе. Об этом сообщил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что сближение Белоруссии с Евросоюзом — важный стратегический вызов для европейских лидеров. Он добавил, что на данный момент все равно считает необходимым ограничение воздушного сообщения и введение новых санкций из-за ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

Шалленберг подчеркнул, что действия президента Белоруссии Александра Лукашенко указывают на его страх перед гражданами страны.

26 мая президент Австрии Александер Ван дер Беллен обвинил Белоруссию в государственном пиратстве. «Произошедшее в воскресенье — это во всех смыслах неприемлемо. Это государственный угон, акт пиратства, воздушного пиратства, а именно: этот угон самолета Ryanair в Минске, а также последовавшее задержание журналиста Романа Протасевича и его сопровождающей Софии Сапеги», — заключил он.

Инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позже ХАМАС отвергло свою причастность к произошедшему и осудило Минск за вовлечение конфликта между Палестиной и Израилем в ситуацию вокруг задержания Протасевича.