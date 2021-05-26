Захарова обвинила Запад в спекуляциях о «руке Москвы» в Белоруссии

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Запад в спекуляциях о «руке Москвы» в ситуации с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломат отметила, что основные западные лидеры, главы правительств и представители СМИ связали ситуацию в Минске с участием российской стороны. «Я читала мнения многих, и они меня не удивили, но все-таки есть какая-то граница и приличия, и профессиональной этики», — добавила она.

Ранее о причастности России к инциденту в Минске заявили в Германии. Глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген не исключил и прямой причастности РФ к инциденту, в том числе оперативную помощь белорусским властям.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан создатель Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.