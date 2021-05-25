Данные о сотрудниках КГБ на борту севшего в Минске рейса Ryanair опровергли

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис опроверг данные о том, что на борту летевшего в Вильнюс из Афин самолета компании Ryanair находились сотрудники белорусского КГБ. Такие слухи политик назвал безосновательными, передает РИА Новости.

Таким образом Мицотакис после саммита Евросоюза, на котором обсуждались санкции против Минска, ответил на соответствующий вопрос журналистики. Та передала слова директора авиакомпании, который был уверен, что на рейсе присутствовали сотрудники госбезопасности.

«Я хочу прояснить, что на данный момент нет абсолютно никаких указаний на то, что кто-то внутри самолета участвовал в процессе отклонения самолета от его курса и в итоге приземления в Минске, а не в Вильнюсе, где он собирался приземлиться», — подчеркнул премьер-министр, добавив, что располагал бы данными в случае их правдивости.

Накануне глава авиакомпании Ryanair Майкл О’Лири рассказал, что на борту севшего в Минске из-за сообщения о бомбе самолета могли присутствовать несколько сотрудников КГБ Белоруссии. По его словам, представители спецслужб во время полета следили за создателем оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем и сошли с самолета сразу после экстренной посадки лайнера в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. В Белоруссии ему может грозить до 15 лет лишения свободы.