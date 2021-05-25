США отказались верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair

США отказываются верить в причастность России к инциденту с самолетом Ryanair, совершившим вынужденную посадку в Минске. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома на пресс-конференции, пишет Reuters.

При этом глава британского МИД Доминик Рааб заявил, что экстренная посадка лайнера не могла произойти «без молчаливого согласия» Москвы. Правительство Великобритании также допустило введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг лайнера.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан бывший главный редактор оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

Сейчас Сапега находится в следственном изоляторе на Окрестина. Точное местонахождение Протасевича неизвестно: 24 мая с ним опубликовали видео из СИЗО.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.

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