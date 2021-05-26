В бундестаге заявили о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair

Германии следует предполагать, что принудительная посадка рейса ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержание находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича были как минимум санкционированы Кремлем. Об этом заявил глава комитета бундестага по внешней политике Норберт Реттген, его слова приводит немецкое издание Bonner General-Anzeiger.

Реттген не исключил и прямой причастности России к инциденту, в том числе оперативную помощь Минску. Немецкий политик также подчеркнул, что без широкой поддержки президента России Владимира Путина белорусский лидер Александр Лукашенко не смог бы удержаться у власти.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила об отсутствии доказательств, подтверждающих заявления о причастности России к инциденту с рейсом Ryanair.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.