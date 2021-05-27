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Германия заявила об отсутствии будущего у Лукашенко без России

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Хайко Маас
Хайко Маас
Фото: Michele Tantussi / AP

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас завил об отсутствии политического будущего у президента Белоруссии Александра Лукашенко без поддержки России. Его слова передает Reuters.

Глава немецкого МИД также отметил, что Евросоюзу необходимо продолжить ужесточать санкции против Минска до тех пор, пока в Белоруссии не будут освобождены более 400 политических заключенных.

Ранее Маас заявил, что европейские санкции против властей Белоруссии — только начало серьезных ограничительных мер, которые последуют, если режим президента Александра Лукашенко не пойдет на уступки. По его словам, Еврокомиссия уже приступила к работе над первыми санкциями против Белоруссии. Также сообщалось, что о перспективе новых санкций против Минска задумываются и в США: президент Байден поручил сотрудникам Белого дома обдумать возможные меры.

Причиной для новых санкций стал инцидент с экстренной посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минке. 23 мая лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в белорусской столице после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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