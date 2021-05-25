В Германии предрекли Лукашенко горькую расплату за инцидент с самолетом Ryanair

Президента Белоруссии Александра Лукашенко ждет горькая расплата за инцидент с самолетом авиакомпании Ryanair, который совершил принудительную посадку в Минске ради ареста создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Такие последствия действий белорусских властей предрек глава МИД ФРГ Хайко Маас, передает «Интерфакс» во вторник, 25 мая.

«Каждому диктатору, который играет с такими мыслями, должно быть понятно, что за это надо будет платить горькую цену... По гнусности то, что сделал Лукашенко, не переплюнуть», — заявил глава германского внешнеполитического ведомства.

Он отметил, что своим приказом белорусский лидер подверг опасности жизни более чем 170 человек, находившихся на борту посаженного авиалайнера. Маас пояснил, что действия Лукашенко стали «тройной атакой»: на свободу слова, на европейских граждан, находившихся в самолете, и на дела воздушного транспорта.

При этом глава МИД ФРГ подчеркнул, что международное сообщество «не потерпит» таких акций со стороны Лукашенко.

Ранее 25 мая канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что саммит Европейского союза (ЕС) принял решение о расширении экономических санкций против Белоруссии. До этого ЕС решил запретить белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран и осуществлять рейсы в аэропорты стран ЕС. Кроме того, во Франции заявили, что Париж никогда не признает легитимность последних президентских выборов в Белоруссии, победу на которых, по официальным данным, одержал Лукашенко.

23 мая в Минске самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Тогда был задержан Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.

В Белоруссии экс-главреда NEXTA обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.