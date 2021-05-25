Франция пообещала никогда не признавать итоги президентских выборов в Белоруссии

Франция никогда не признает легитимность последних президентских выборов в Белоруссии, в результате которых выиграл Александр Лукашенко. Об этом заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан, его цитирует Reuters.

«С президентских выборов в Белоруссии в августе 2020-го мы наблюдали произвол, аресты, запрет различных ассоциаций, запугивание оппозиции и посадки ее представителей, серьезные репрессии», — напомнил дипломат.

В связи с этим он пообещал, что Париж не признает правление Лукашенко и будет возобновлять санкции против Белоруссии до тех пор, пока ее президент «не начнет уважать демократию и выбор других людей».

Это заявление прозвучало на фоне международного скандала, который последовал за задержанием в Минске основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Это произошло 23 мая, после экстренной посадки самолета компании Ryanair. Лайнер, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, был вынужден приземлиться в Белоруссии из-за сообщения диспетчеров о заложенном на борту взрывном устройстве. Для сопровождения воздушного судна был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии.

После посадки сведения о бомбе на борту не подтвердились. Белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Движение опровергло такие заявления. Страны Евросоюза сочли действия Минска актом государственного терроризма и провокацией с целью ареста оппозиционера.

В Белоруссии с августа прошлого года продолжаются массовые протесты с требованием отставки лидера страны Александра Лукашенко и проведения новых президентских выборов. Первые митинги жестко разгонялись. Ряд оппозиционных политиков и активистов были арестованы или бежали из страны. Лукашенко не раз заявлял, что за происходящими акциями стоят внешние силы.

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