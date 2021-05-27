В Air France объяснили отмену рейса из Парижа в Москву

Французская авиакомпания Air France объяснила причину, по которой рейс из Парижа в Москву, запланированный на 27 мая, был отменен. Об этом сообщает РИА Новости.

Представители авиаперевозчика отметили, что перелет не состоялся, поскольку авиакомпания еще не получила разрешение от российских властей на осуществление перевозок в Россию в обход Белоруссии.

Ранее сообщалось об отмене рейса из Парижа в Москву из-за ограничений против Белоруссии. Самолет авиакомпании Air France был вынужден лететь в обход республики, заходя в воздушное пространство России. При этом на тот момент у перевозчика не имелось разрешения на измененный маршрут, поэтому рейс был перенесен на следующий день, а затем отменен.

Air France и Finnair перестали летать над Белоруссией 25 мая. Французский перевозчик заявил, что у самолетов, находящихся на маршрутах, будет изменен полетный план. При этом французская авиакомпания уточнила, что не будет использовать воздушное пространство над республикой до дальнейшего уведомления.

Ряд стран ввели ограничения на полеты над Белоруссией после инцидента в аэропорту Минска, где 23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Сразу после приземления сотрудники правоохранительных органов задержали находившегося на борту создателя и бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Ему может грозить до 15 лет лишения свободы.