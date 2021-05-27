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Германия допустила санкции против транзита российского газа через Белоруссию

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Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Германия допускает введение санкций против транзита российского газа через Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне, передает ТАСС.

По словам Маас, ввод ограничений против поставок газа через Белоруссию обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел, но является скорее «средне- и долгосрочной темой». Глава МИД ФРГ также отметил, что перед введением подобных санкций страны проведут тщательное обсуждение.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую возможность и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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