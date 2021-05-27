Германия допустила санкции против транзита российского газа через Белоруссию

Германия допускает введение санкций против транзита российского газа через Белоруссию. Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас по итогам неформальной встречи глав МИД ЕС в Лиссабоне, передает ТАСС.

По словам Маас, ввод ограничений против поставок газа через Белоруссию обсуждался в ходе встречи министров иностранных дел, но является скорее «средне- и долгосрочной темой». Глава МИД ФРГ также отметил, что перед введением подобных санкций страны проведут тщательное обсуждение.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую возможность и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.