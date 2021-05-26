Россия ответила Великобритании на призыв к санкциям против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, выступая на брифинге, ответила на призыв Великобритании к санкциям против газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.

«Это знаменитая британская логика, ход мыслей официального Лондона. В очередной раз вынуждены констатировать, что внешняя политика Британии в последние десятилетия перестала быть рациональной» — сказала дипломат.

Захарова указала на то, что внешняя политика Лондона «стала заложницей одержимых русофобией ставленников британского истеблишмента», и их нападки «заглушают голоса политиков, выступавших за прагматичный диалог с Москвой». Она напомнила, что на любые недружественные действия Москва готова ответить жестко и соразмерно.

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб допустил введение санкций против газопровода «Северный поток-2» из-за ситуации вокруг принудительной посадки лайнера ирландского лоукостера Ryanair в Минске и задержания находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. По его словам, британское правительство изучит такую возможность и «проведет консультации с партнерами, чтобы узнать, какие дальнейшие шаги они планируют предпринять».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.