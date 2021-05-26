Премьер-министр Польши призвал сплотиться против «Северного потока-2»

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал европейских лидеров сплотиться против газопровода «Северный поток-2». Об этом в среду, 26 мая, сообщает «Польское радио».

Политик сделал заявление во время брифинга по итогам саммита ЕС. «Я настаивал, что "Северный поток-2" — это вредный и опасный проект, который подрывает европейскую солидарность. Этот газопровод позволяет России наращивать силы, которые она потом использует против нас. Проект также является опасным инструментом влияния Москвы на Украину и других наших соседей», — сказал он.

По словам Моравецкого, Запад должен «сплотиться против данного проекта и ввести максимально жесткие санкции против всех субъектов, которые участвуют в его строительстве».

Ранее 26 мая сообщалось, что решение президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» вызвало боль у Польши. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правящей в стране партии «Закон и справедливость» (PiS) Радослав Фогель.

24 мая польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил, что ввод санкций США против «Северного потока-2» был последней надеждой на блокировку проекта для Польши. Он отметил, что теперь энергетическая зависимость Европы от России возрастет и Москва якобы будет «шантажировать» зависящие от поставок газа государства.