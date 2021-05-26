Отказ США от санкций против «Северного потока-2» вызвал боль у Польши

Решение президента США Джо Байдена не вводить новые санкции против строительства газопровода «Северный поток-2» вызвало боль у Польши. Об этом заявил заместитель пресс-секретаря правящей в стране партии «Закон и справедливость» (PiS) Радослав Фогель, передает «Польское радио».

Политик отметил, что Варшава негативно отреагировала на отказ американского лидера от ограничений против проекта и считает их сохранение необходимым. «Мы неизменно стоим на позиции, что строительство этого газопровода равнозначно передаче России в руки оружия», — подчеркнул он. Фогель добавил, что, по мнению польской стороны, Москва воспользуется этим оружием в политических целях.

Заместитель пресс-секретаря заключил, что ответственность за последствия будет лежать на тех, кто допустил такое развитие событий.

Ранее Байден заявил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода «Северный поток-2», поскольку оно уже практически завершено. Он сказал, что ограничения против проекта могут быть контрпродуктивными для отношений с Европой.

24 мая польский евродепутат Яцек Сариуш-Вальский заявил, что ввод санкций США против «Северного потока-2» был последней надеждой на блокировку проекта для Польши. Он отметил, что теперь энергетическая зависимость Европы от России возрастет и Москва якобы будет «шантажировать» зависящие от поставок газа государства.