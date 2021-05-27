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В ЕС рассказали о новых санкциях против Белоруссии

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Жозеп Боррель
Жозеп Боррель
Фото: Johanna Geron / Reuters

Евросоюз обсуждает два основных направления для новых санкций против Белоруссии — экспорт калийных удобрений и транзит газа из России. Об этом рассказал глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель перед неформальной встречей глав МИД ЕС в Лиссабоне, его слова приводит издание La Libre со ссылкой на Agence France-Presse.

Боррель напомнил, что главы стран ЕС поручили министрам иностранных дел проработать вопрос о введении против Белоруссии новых секторальных санкций. Глава европейской дипломатии подчеркнул, что Белоруссия — один из крупнейших экспортеров калийных удобрений, и большинство ее поставок идут через страны Балтии, поэтому «их легко будет контролировать».

Кроме того, поставки российского газа в Европе, которые сейчас осуществляются транзитом через Белоруссию, можно пустить и по другому газопроводу, отметил дипломат. «Белоруссия потеряет право транзита, а это немаловажно», — подчеркнул Боррель.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что европейские санкции против властей Белоруссии — только начало серьезных ограничительных мер, которые последуют, если режим президента Александра Лукашенко не пойдет на уступки. По его словам, Еврокомиссия уже приступила к работе над первыми санкциями против Белоруссии. Также сообщалось, что о перспективе новых санкций против Белоруссии задумываются и в США: президент Байден поручил сотрудникам Белого дома обдумать возможные меры.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича. На родине его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

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