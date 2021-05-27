В Европе предложили новое наказание для Белоруссии

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас предположил, что новым наказанием для Белоруссии за ситуацию вокруг принудительной посадки самолета европейского лоукостера Ryanair станет запрет на выпуск гособлигаций в евро, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что действия белорусского президента Александра Лукашенко в этой ситуации имеют террористические черты, что абсолютно неприемлемо. По словам Мааса, возможны любые варианты.

Среди очевидных он назвал запрет на транзит российского газа в средне- и долгосрочной перспективе, а также удар по компаниям, связанным с производством калия и фосфатов. Они выбраны из-за того, что серьезно влияют на экономическую ситуацию в республике.

Дипломат подчеркнул, что решение Европейского совета попытаются реализовать как можно быстрее. Вопрос гособлигаций будет поставлен в первую очередь среди прочих финансовых мер.

Европейские страны уверены, что причиной разворота лайнера, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, и посадки его в Минске стало желание задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

В свою очередь белорусские власти утверждают, что получили сообщение о минировании самолета и приняли необходимые меры реагирования. В качестве источника угрозы они назвали письмо, полученное с почтового ящика швейцарского интернет-провайдера Proton. Позднее сам провайдер подтвердил существование письма, но указал, что его отправили уже после того, как самолет развернулся.