Письмо о бомбе в самолете с Протасевичем отправили после разворота на Минск

Швейцарский интернет-провайдер Proton заявил, что электронное письмо о бомбе на борту самолета Ryanair, летевшего из Афин в Вильнюс, отправили уже после его разворота в сторону Минска, передает Reuters.

На борту лайнера находился создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Вскоре после посадки самолета в аэропорту столицы Белоруссии он был задержан вместе со своей девушкой, россиянкой Софией Сапегой.

«Мы не видели достоверных доказательств того, что утверждения Беларуси соответствуют действительности», — добавили в швейцарской компании. Представитель Proton также подчеркнул, что они будут поддерживать европейские власти в расследованиях инцидента после получения юридического запроса.

Самолет экстренно сел в Минске 23 мая. Белорусский диспетчер сообщил пилоту лайнера о заложенной на борту бомбе. Взрывное устройство обнаружено не было. Минск утверждал, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. Позже ХАМАС отвергло свою причастность к произошедшему и осудило власти республики. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного.