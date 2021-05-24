Невзоров осудил Лукашенко и сравнил его с африканскими диктаторами

Телеведущий и журналист Александр Невзоров прокомментировал задержание создателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича после экстренной посадки самолета Ryanair в Минске. В видео, опубликованном в Instagram, он осудил действия президента Белоруссии Александра Лукашенко.

«Вот так бочком, бочком, бочком наследник славы [Иди] Амина, [Жана Беделя] Бокасса и других людоедов Африки сумел схватить одного из создателей канала Nexta», — отметил Невзоров, сравнив Лукашенко с африканскими диктаторами.

При этом журналист подчеркнул, что Протасевич, «которого Лукашенко удалось выковырять даже из неба» был «самым мирным из нехтовцев». По словам Невзорова, он призывал избегать крови и огня, а также был миролюбивым и деликатным.

Однако эти качества, по мнению ведущего, вряд ли зачтутся Лукашенко. «Диктаторы, в отличие от романтических прекрасных мальчишек, не знают жалости и не боятся крови», — заявил Невзоров.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.