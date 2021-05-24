В Госдуме прокомментировали инцидент с самолетом Ryanair

На фоне истории с самолетом авиакомпании Ryanair «антилукашенковскую кампанию» снова разжигают «экономически немощные страны», заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Его комментарий приводит «Подъем» в понедельник, 24 мая.

«Всем было понятно, что все это будет использовано для все более активного вмешательства во внутренние дела Беларуси. И, как не раз бывало, ударным отрядом этой коалиции выступают правительства стран, которые в силу своей экономической немощи не способны проводить самостоятельную политику», — сказал парламентарий.

Новиков отметил, что белорусское руководство не боится подобной политики. По его словам, именно из-за позиции президента Белоруссии Александра Лукашенко в стране не было цветных революций.

«Счастье белорусского народа в том, что курс, который проводит Лукашенко, в конечном итоге отвечает интересам широких масс», — сказал он.

Комментируя решение AirBaltic не летать над Белоруссией, Новиков заметил, что есть масса российских авиакомпаний, готовых «заместить такого рода перевозки к общему удовольствию граждан России и Беларуси».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.