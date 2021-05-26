Известный американский ведущий высмеял Лукашенко после инцидента с самолетом

Американский ведущий телешоу The Late Show with Stephen Colbert Стивен Колбер высмеял президента Белоруссии Александра Лукашенко и белорусские авиалинии после того, как 23 мая над территорией республики произошел инцидент с самолетом Ryanair, на борту которого был создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Фрагмент опубликован на YouTube.

По словам известного ведущего, пассажиры лайнера могли заметить «тревожные знаки». Так, комик пошутил, что пилот зажег табличку «Никакой оппозиции диктатору-убийце». Лукашенко он назвал «злобным Щелкунчиком», в которого вселился дух Уго Чавеса, бывшего президента Венесуэлы.

Он также указал, что пассажирский борт сопровождал военный истребитель Белоруссии. «Представляю себе сообщение для пассажиров рейса: "Вниманию пассажиров, слева истребитель МиГ-29 с теплонаводящимися ракетами, нацеленными прямо на нас. Через пару минут члены экипажа разнесут вам напитки, мешки на голову и наручники. Спасибо, что выбрали нашу авиакомпанию"», — сказал Колбер.

Ведущий отметил, что в Литве выступили с призывом признать воздушное пространство республики опасным и запретить прием белорусских самолетов в европейских аэропортах. «Это сильно ударит по главной белорусской авиакомпании "Картошка, которую тянет козел". Это такая старая добрая шутка времен холодной войны», — заключил он.

23 мая самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Сведения о взрывном устройстве на борту не подтвердились. Позже белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС. При этом движение официально опровергло свою причастность к угрозам.

Стивен Колбер — обладатель пяти прайм-тайм премий «Эмми», двух «Грэмми», а также двух «Пибоди».