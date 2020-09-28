Главный редактор NEXTA объявил об уходе из проекта

Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA и NEXTA Live Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его словам, со вчерашнего дня он не имеет никакого отношения к каналу. Протасевич отметил, что принял решение самостоятельно и оно не является спонтанным.

Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает более двух миллионов подписчиков. На основной канал, NEXTA, подписаны более 870 тысяч человек.

Основателем проекта является 22-летний белорусский журналист Степан Путило. Сейчас он проживает в Польше. В августе сообщалось, что в Белоруссии на него завели уголовное дело. Путило грозит до 15 лет лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них.