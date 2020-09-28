Белорусские правозащитники заявили о сотнях задержанных на акциях протеста

Белорусский правозащитный центр «Весна» заявил, что во время акций протеста в воскресенье, 27 сентября, были задержаны сотни человек. Об этом сообщает «Интерфакс — Запад».
«Весна» насчитала 341 задержанного, часть из них уже отпустили из милиции. В Гродно был задержан главный редактор портала NewGrodno.by Игорь Ремзик. Также были доставлены в милицию журналисты портала Tut.by Ольга Комягина и Екатерина Гордеева, их уже отпустили.
Помимо Минска, задержания проходили в Могилеве, Витебске, Бресте, Барановичах и других городах.
В Беларуси восьмую неделю продолжаются массовые протесты из-за официальных итогов президентских выборов, согласно которым баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов.
Акции 27 сентября были вызваны инаугурацией Лукашенко, которая состоялась 23 сентября в Минске. При этом власти до последнего скрывали дату вступления в должность Лукашенко, церемонию не транслировали телеканалы.