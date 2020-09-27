В белорусской милиции рассказали о трудностях работы во время протестов

Во время протестов в стране выросла нагрузка на все подразделения МВД Белоруссии, сотрудникам которых приходится работать «в особых условиях». Кроме того, увеличилось и количество преступлений по тяжелым статьям. Об таких трудностях в интервью телеканалу «ОНТ» рассказал исполняющий обязанности начальника главного управления уголовного розыска криминальной милиции МВД Максим Свирид. Его слова передает РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что приоритет милиции — охрана общественного порядка. В связи с общеполитической ситуацией в стране уголовный розыск и другие подразделений, по словам Свирида, не может в полной мере осуществлять свою ежедневную работу. С этим связан рост в стране таких тяжелых преступлений как убийства, нанесение тяжких телесных повреждений, разбой.

27 сентября на митингах задержали, по официальным данным милиции, 200 человек. Все они, как заявила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, использовали незарегистрированную символику, выкрикивали различные лозунги и призывы. В некоторых городах страны против протестующих используют слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Протестные акции проходят в Белоруссии с 9 августа, они начались после президентских выборов. 23 сентября произошла тайная инаугурация Лукашенко, о церемонии не сообщалось заранее, также ее не транслировали по телевизору.