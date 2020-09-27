Побег белоруса из автозака сняли на видео

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Один из протестующих в белорусском Гомеле убежал из автозака и попал на видео. Кадрами с места событий делится Telegram-канал Tut.by.

На видео один из задержанных участников акции протеста убегает из автозака, пока силовики стоят к нему спиной. После этого некоторые очевидцы, находящиеся рядом, замечают случившееся и выражают сбежавшему поддержку.

Ранее в сеть попали кадры, на которых силовик брызнул слезоточивым газом прямо в лица пожилым людям, пытающимся загородить собой остальных протестующих.

Протесты в республике длятся седьмую неделю подряд, они начались после президентских выборов и вспыхнули с новой силой после того, как действующий президент Белоруссии Александр Лукашенко тайно провел собственную инаугурацию.