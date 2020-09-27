Против протестующих в Белоруссии применили газ и шумовые гранаты

В Гомеле правоохранительные органы применили против участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ и свето-шумовые гранаты. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУВД Гомельского облисполкома.

В сообщении говорится о единичных случаях применения шумовых гранат. «Один сотрудник ОМОНа стрелял вверх с помощью специальной ракетницы», — сказали в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в Минске, где в воскресенье, 27 сентября, началась очередная акция протеста, появились перебои с интернетом. Один из мобильных операторов мобильной связи объяснил это приказом «уполномоченных государственных органов».

Утром в воскресенье в центр города стянули войска и технику. Позднее на подходах к центру города начались задержания.

Протестные акции идут в Белоруссии с августа, они начались после президентских выборов. 23 сентября произошла тайная инаугурация Лукашенко, о церемонии не сообщалось заранее, также ее не транслировали по телевизору.