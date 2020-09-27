В центр Минска начали стягивать войска

В центр Минска начали стягивать милицию, внутренние войска и БТРы в ожидании несанкционированной акции протеста. Об этом сообщает РИА Новости.

Белорусский ОМОН полностью перекрыл доступ на площадь Независимости, на которой расположены дом Правительства и горисполком. Рядом с местом дежурят силовики, там же стоят милицейские автобусы.

К Дворцу Республики прибыла техника, из которой выходят военные. У некоторых из них при себе замечено оружие. Также, по данным корреспондента агентства, в центр белорусской столицы выдвинулась спецтехника из восточной части Минска, где находятся базы внутренних войск и ОМОН. На центральном проспекте Независимости находится колонна БТР.

Массовые акции протеста в Белоруссии начались в августе 2020 года после того, как на выборах президента в очередной раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. При подавлении протестов силовики применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Инаугурация Лукашенко состоялась 23 сентября, дата церемонии заранее не раскрывалась, а телеканалы не транслировали мероприятие.