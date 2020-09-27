В Минске начали задерживать участников акции протеста

В Минске снова начали задерживать участников акции протеста. Как сообщает «Интерфакс» протестующие собираются в спальных районах и колонами идут к центру города. Неподалеку от центра столицы — на подходах к стеле «Минск — город-герой» — задержаны уже около десяти человек.

«Есть несколько задержанных уже в рамках административного процесса. Милиция призывает граждан не вестись на провокации, не участвовать в несанкционированных массовых мероприятиях», — приводит РИА Новости слова официального представителя ГУВД Мингорисполкома Натальи Ганусевич. Ранее в воскресенье, 27 сентября, стало известно, что в центр Минска стягивают военных и технику.

Протесты в Белоруссии продолжаются с августа — после того, как на президентских выборах в очередной раз победил Александр Лукашенко. При подавлении протестов силовики применяли, в том числе, слезоточивый газ и шумовые гранаты. 23 сентября произошла инаугурация Лукашенко; примечательно, что заранее о церемонии никто не объявлял, и по телевизору ее не показывали. Лукашенко назвал день инаугурации днем «убедительной и судьбоносной» победы. На этом фоне в разных городах Белоруссии прошли акции протеста, более 250 человек были задержаны.