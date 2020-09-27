Перебои с интернетом в Минске объяснили приказом властей

В Минске, где в воскресенье, 27 сентября, началась очередная акция протеста, появились перебои с интернетом. Один из мобильных операторов мобильной связи объяснил это приказом «уполномоченных государственных органов». Об этом сообщает «Интерфакс».

«В соответствии с распоряжением уполномоченных государственных органов 27 сентября в Минске снижена пропускная способность мобильного интернета», — уточнил оператор А1. Качество сервиса ухудшается, а временами интернет и вовсе может быть недоступен. В частности, мобильный интернет не работает в районе Немига, где часто собираются протестующие, добавляет РИА Новости.

Утром в воскресенье в центр города стянули войска и технику. Позднее на подходах к центру города начались задержания.

Протестные акции идут в Белоруссии с августа, они начались после президентских выборов. 23 сентября произошла тайная инаугурация Лукашенко, о церемонии не сообщалось заранее, также ее не транслировали по телевизору.