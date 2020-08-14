На создателя крупнейшего Telegram-канала в Белоруссии завели уголовное дело

На создателя крупнейшего в Белоруссии Telegram-канала Nexta, освещающего акции протеста против действующей в стране власти, завели уголовное дело. Степану Путило грозит до 15 лет лишения свободы, сообщается в самом канале.

Дело было возбуждено по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них. Судя по опубликованному скану постановления, Путило был объявлен в розыск. Авторы Nexta предложили подписчикам «передать привет» полковнику милиции Михаилу Свириду, который подписал указ. «Форма привета — на ваше усмотрение», — говорится в сообщении.

На основной Telegram-канал Nexta подписаны 725 тысяч человек, при этом на второй, Nexta Live, — более 1,9 миллиона пользователей, что делает его крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. В настоящее время 22-летний Путило проживает в Польше.

Ранее ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги президентских выборов. За действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, на втором месте — оппозиционный кандидат Светлана Тихановская с 10,1 процента голосов.

Недовольные официальными результатами выборов граждане шестой день выходят на протесты. К объявленной в стране забастовке присоединились тысячи работников крупнейших промышленных предприятий. В знак протеста увольняются сотрудники государственных СМИ и чиновники.

Оппозиция требует положить конец насилию на протестах, освободить всех политзаключенных и граждан, которые были задержаны на мирных акциях и протестах, и провести честные президентские выборы.