Премьер-министр Белоруссии пригрозил Западу ответными санкциями

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко пригрозил западным странам ответными санкциями, если они введут ограничения на экспорт товаров из республики. Об этом сообщает издание «Сб. Беларусь сегодня».

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«Нас методично пробуют на зуб и ищут уязвимые места, не гнушаясь никакими методами. Цель была простая — отрезать от западных финансовых ресурсов, одновременно через широкую сеть провокаторов и агентов, посеять слухи о скорой обвальной девальвации, заморозке вкладов и других ужасах и, тем самым, парализовать финансово-банковскую систему страны», — сказал Головченко.

Он добавил, что белорусские власти способны защитить собственных граждан, и поэтому в скором времени представят комплекс ответных мер: от эмбарго на ввоз товаров до ограничения транзита. «Мы все же рассчитываем на благоразумие тех, кто спешит пройти точку невозврата, предлагаем отрезвиться и подумать еще раз перед тем, как встать на скользкую тропу экономической войны», — добавил премьер.

Ранее о планах ЕС ввести жесткие санкции против Белоруссии заявил вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Он пояснил, что новые ограничения могут коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям.