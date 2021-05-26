Лукашенко заявил о начале «этапа удушения» Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недоброжелатели страны перешли от организации бунтов к этапу удушения, передает БЕЛТА.

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«Как мы и прогнозировали, наши недоброжелатели извне, да и внутри страны, изменили методы атаки на государство. Они преступили множество красных линий, перешли границы здравого смысла и человеческой морали», — сказал Лукашенко на встрече с парламентариями, членами Конституционной комиссии и представителями власти.

По его словам, приняв самые жесткие меры, белорусские власти подавили в зародыше волну неонацизма. «Наши действия могли показаться чрезмерными тем, кто оправдывает их злодеяния. Но эта стратегия жизненно важная для страны», — подчеркнул Лукашенко.

Ранее сообщалось, что 26 мая белорусский лидер сделает заявление в связи с экстренным приземлением в Минске самолета Ryanair и задержанием бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.