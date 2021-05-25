Лукашенко отложил заявление о бывшем главреде NEXTA

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на день отложил заявление, которое планировал сделать 25 мая в связи с задержанием бывшего главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает БЕЛТА.

Пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт рассказала, что 26 мая Лукашенко встретится с членами парламента и Конституционной комиссии, которые предложили обсудить актуальные вопросы. Встреча, на которую также приглашены члены правительства и губернаторы, состоится в парламенте.

«Таким образом, то заявление, которое президент планировал сделать сегодня, прозвучит завтра в Овальном зале парламента, после чего состоится дискуссия по широкому кругу вопросов», — пояснила Эйсмонт.

Ранее близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что Лукашенко во вторник, 25 мая, выступит с заявлением по инциденту с Протасевичем.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта белорусской столицы. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту Протасевич. В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.