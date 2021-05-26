Лукашенко заявил о нахождении Белоруссии на пороге «ледяной» войны

Белоруссия находится на пороге не холодной, а «ледяной» войны. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. Его слова передает агентство БелТА.

«Мы должны сохранить свою страну и передать своим детям в нормальном состоянии. Время выбрало нас. Мы оказались на передовой новой не холодной, уже ледяной войны. И выстоять может то государство, которое не поддастся гибридному давлению», — сказал Лукашенко, выступая в парламенте. «Обращаюсь ко всему мировому сообществу: нет смысла шатать Беларусь», — добавил он.

Он также прокомментировал инцидент с экстренной посадкой самолета Ryanair. По словам Лукашенко, сообщение о минировании лайнера поступило из Швейцарии. Экипаж советовался с авиакомпанией и аэропортом в Вильнюсе, но решил приземлиться в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич.