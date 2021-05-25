Евросоюз планирует жестко ограничить экспорт из Белоруссии

Вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас объявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что Евросоюз планирует ввести жесткие ограничения на экспорт из Белоруссии из-за инцидента с посадкой самолета авиакомпании Ryanair в Минске.

По его словам, полный запрет на поставку в европейские страны может коснуться нефтепродуктов, удобрений, автомобилей и тракторов. Также власти ЕС могут ограничить доступ республики к европейским технологиям, если поведение президента Александра Лукашенко не изменится. «Лист санкций будет пополняться, будут новые пакеты, будут ограничения всякого рода экспорта. Мы не желаем перевести Беларусь в статус Северной Кореи», — сказал Адоменас.

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Чиновник также назвал утверждения Минска о причастности палестинской организации ХАМАС «маниакальными теориями конспирации» и добавил, что отныне Европе придется иметь дело с «непрогнозируемым и слишком далеко зашедшим диктатором». «Мы уже дошли до той точки, что для «Хамаса» ассоциация с Лукашенко портит их репутацию», — сказал дипломат.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь, белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.