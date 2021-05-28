ЕС предложил Белоруссии миллиарды евро за смену власти

Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро при условии, что страну возглавит новый лидер, пишет РБК.

Утверждается, что Брюссель намерен выделить указанные средства на осуществление в стране политических и экономических реформ. Поддержка будет оказываться при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Предварительно план ЕС разделили на четыре главных этапа, включающих восстановление экономики страны, оказание поддержки структурным реформам и поднятие конкурентоспособности Минска, направление средств в экологическую, цифровую трансформацию и инфраструктуру государства, а также укрепление политических отношений со страной.

Отмечается, что решение о создании упомянутого плана было принято в октябре 2020 года — после того, как в ЕС не согласились признавать итоги прошедших в Белоруссии выборов.

В начале мая 2021 года представители бывшей кандидатки в президенты Белоруссии Светланы Тихановской проинформировали о том, что в ходе состояшейся по инициативе Еврокомиссии встречи ее ознакомили с проектом Всеобъемлющего плана помощи ЕС для страны.

После инцидента со следовавшим по маршруту Афины — Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair, совершившим экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что инвестиционная помощь будет заморожена до тех пор, пока республика «не станет демократической».