В России прокомментировали предложение ЕС дать Минску денег за смену власти

Европейскому союзу стоит вспомнить, чем закончилась его помощь Украине, прежде чем заявлять о готовности дать Белоруссии около трех миллиардов евро при условии смены власти в республике. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.

«Это бред какой-то. Как такое можно делать? Они уже помогли Украине. Мы видим, чем это закончилось. Закончилось гражданской войной. Потерей территории Украины. Это закончилось внутренними конфликтами, приходами к власти нацистов. У них же вот перед глазами Украина. Их жизнь ничему не учит», — прокомментировал сенатор.

По мнению Цекова, предлагая «такие абсурдные вещи», Евросоюз вмешивается в дела другого государства. «Они что, пытаются, как они думают, таким образом покупать демократию? На самом деле все эти покупки заканчиваются конфликтом внутри страны. У страны свой характер, своя история, свой менталитет. Нельзя вмешиваться в дела других государств», — добавил член Совфеда.

Ранее представители бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской сообщили, что Еврокомиссия разработала план экономической помощи Белоруссии и готова передать стране около трех миллиардов евро при условии, что страну возглавит новый лидер. Отмечается, что Брюссель намерен выделить указанные средства на осуществление в стране политических и экономических реформ, которые будут проводиться после смены власти. Поддержка будет оказываться при участии Международного валютного фонда (МВФ), Европейского инвестиционного банка (ЕИБ), Всемирного банка и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).