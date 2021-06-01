Зеленский рассказал об угрозе «российского блицкрига» в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что из-за малой эффективности переговоров в Нормандском формате республике может угрожать «российский блицкриг», если конфликт в Донбассе разгорится с новой силой. Об этом он заявил в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, несмотря на «важные шаги», предпринятые всеми сторонами в рамках Нормандского формата, его участники по-прежнему не хотят обсуждать иные темы, кроме ситуации на востоке Украины. «Там нет речи ни о Крыме, ни о трубопроводе ["Северный поток — 2"], ни о гарантиях безопасности. Речь там не идет о нашем членстве в НАТО или о нашем партнерстве с альянсом», — рассказал Зеленский.

Он добавил, что европейские лидеры избрали в отношении России стратегию «осторожной дипломатии» и не желают называть ее одной из участниц конфликта. Это может привести к расширению подконтрольных ополчению территорий «до административных границ Донецкой и Луганской областей», уверен глава государства.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что угроза «агрессивных действий» со стороны России сохраняется, несмотря на частичный отвод ее войск от границ республики. Дипломат заверил, что хотя напряжение и угроза полномасштабного конфликта несколько снизились по сравнению с концом апреля, полной деэскалации обстановки в восточных регионах страны не произошло.