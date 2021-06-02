Украина заявила о фактическом признании республик Донбасса со стороны Лукашенко

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко фактически признал независимость самопровозглашенных республик Донбасса. Об этом Гармаш написал в Facebook.

«Заявление Лукашенко о том, что он предложил Путину, чтоб "следователи" из ОРЛО (отдельных районов Луганской области — прим. "Ленты.ру") приехали в Беларусь и допросили выкраденного КГБ-ФСБ главреда NEXTA Романа Протасевича, можно рассматривать как де-факто признание режимом Лукашенко марионеточных "республик"», — отметил украинский представитель.

Он назвал заявление Лукашенко продуманным и демонстративным.

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«Белорусский узурпатор "забыл", что территория ОРДЛО является территорией Украины? И это в Минске — городе, в котором подписывались так называемые Минские соглашения, закрепляющие этот постулат как основу мирного урегулирования конфликта с Россией на Донбассе!» — возмутился Гармаш.

Он добавил, что после такого Белоруссия уже не может быть переговорной площадкой — она стала открыто враждебной Украине, и Киев должен активнее помогать тамошней оппозиции, уверен Гармаш.

Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс, и самолет совершил вынужденную посадку после сообщения о бомбе на борту. Бывшего главреда NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики также завела дело на Протасевича. По версии следствия, в 2014 году он вступил в украинский батальон «Азов» и участвовал в обстрелах населенных пунктов.

Лукашенко заявил, что следователи из Донбасса могут опросить Протасевича в Белоруссии. Президент утверждает, что блогер убивал там людей. Бывший командир «Азова» рассказывал, что Протасевич был в зоне конфликта как журналист.