В ЛНР возбудили уголовное дело против создателя NEXTA

Генпрокуратура самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) возбудила уголовное дело против создателя оппозиционного белорусского Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, летом 2014 года Протасевич добровольно вступил в украинский батальон «Азов», который в ЛНР признан террористической организацией, и до зимы 2015-го участвовал в боевых действиях на Донбассе, будучи заместителем командира связи второй ударно-штурмовой роты.

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В пресс-службе Генпрокуратуры ЛНР заявили, что Протасевич обстреливал населенные пункты самопровозглашенной Донецкой народной республики из тяжелого вооружения: пушек МТ-12, гаубиц Д-30, минометов и зенитных установок. В результате погибли и были ранены мирные жители, разрушена гражданская инфраструктура.

Ранее появилась информация, что Протасевич воевал в «Азове». Глава белорусского КГБ Иван Тертель заявил, что создатель NEXTA участвовал в бесчинствах батальона в Донбассе. Бывший командир «Азова» сказал, что Протасевич был на востоке Украины в качестве журналиста. Это утверждает и мать задержанного.

Роман Протасевич был задержан 23 мая в Минске. Он летел из Афин в Вильнюс на самолете авиакомпании Ryanair, который совершил вынужденную посадку в белорусской столице после сообщения о взрывном устройство на борту. Создателя NEXTA обвиняют в организации массовых беспорядков.