Бывший командир «Азова» рассказал о ранении создателя NEXTA в Донбассе

Бывший командир украинского полка «Азов», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Билецкий рассказал о деятельности создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича во время войны в Донбассе. Колонка Билецкого опубликована на сайте издания «Украинская правда».

«Сразу расставлю все точки над "и". Да, Роман действительно вместе с "Азовом" и другими воинскими частями боролся против оккупации Украины. Он был с нами под Широкином, где получил ранение. Но его оружием как журналиста был не автомат, а слово», — заявил Билецкий.

Ранее появилась информация, что Протасевич воевал в «Азове». Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал его «подонком, который убивал людей в братской Украине».

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.