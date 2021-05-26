Глава КГБ Белоруссии заявил об участии создателя NEXTA в бесчинствах «Азова»

Глава Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель заявил, что задержанный создатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич участвовал в бесчинствах батальона «Азов» в Донбассе. Об этом сообщает «Беларусь сегодня».

«О якобы журналисте и гуманисте Протасевиче. Да, он задержан. Проводятся следственные действия. Неоспоримо, что данное лицо в полной мере соответствует определению террориста, боевика, наемника, участника кровавых событий в составе печально известного батальона "Азов", связанного с бесчинствами и гибелью мирного населения на юго-востоке Украины», — сказал Тертель.

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Председатель КГБ отметил, что об этом свидетельствуют данные следствия и «личные признания» Протасевича в СМИ. По словам Тертеля, «полученный опыт» создатель NEXTA «активно применял» в Белоруссии, будучи организатором массовых беспорядков, поставивших под угрозу жизнь и здоровье граждан.

«Уже сегодня понятны причины истерики его зарубежных хозяев в Литве, Польше, в некоторых других западных государствах и Украине, которые гарантировали ему иммунитет от ответственности за совершаемые преступления», — добавил глава КГБ.

Ранее Тертель сообщил, что Протасевич дает показания о своих «спонсорах и заказчиках».

Создателя NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс. Самолет экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. Позже появилась информация, что Протасевич воевал в «Азове». Бывший командир формирования Андрей Билецкий заявил, что тот действительно был в Донбассе, но в качестве журналиста.