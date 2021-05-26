Глава КГБ Белоруссии пообещал новые подробности в деле создателя NEXTA

Председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Иван Тертель пообещал новые подробности в деле создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Тертель назвал Протасевича террористом и заявил, что тот дает показания «о спонсорах и заказчиках». Именно этим, по словам главы КГБ, вызваны «истерики» на Западе по поводу задержания основателя NEXTA.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обвинил Протасевича в убийстве людей на Украине. Бывший командир украинского полка «Азов» Андрей Билецкий рассказал, что Протасевич был в Донбассе в качестве журналиста.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, летевший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании. Для сопровождения лайнера был поднят истребитель МиГ-29. Сразу после приземления был задержан находившийся на борту Протасевич и его девушка, россиянка София Сапега.