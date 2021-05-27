Мать Протасевича подтвердила его работу журналистом в Донбассе

Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию «Подъем» подтвердила сведения о том, что ее сын работал в Донбассе в разгар боевых действий в качестве журналиста с украинской стороны.

Женщина опровергла заявления о службе Протасевича в рядах националистического батальона «Азов», однако не прокомментировала появившиеся фотографии, где, предположительно, он позирует в форме украинского подразделения с оружием в руках. «Кто хочет проводить расследование, пусть проводит», — заявила Наталья Протасевич.

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Она добавила, что молодой человек всегда очень «болезненно относился» к проявлению несправедливости в мире, а в регионе всегда «освещал правду». В свою очередь, признательные показания Протасевича женщина сочла результатом насилия и пыток в белорусском СИЗО.

Ранее военный журналист Коц опубликовал в своем Telegram-канале фото Протасевича во время его службы в составе «Азова». В связи с этим он предположил, что белорус мог участвовать в боевых действиях против ополчения в Донбассе. Сам Протасевич ранее заявлял, что находился в Донбассе в разгар боевых действий в 2014–2015 годах в качестве журналиста. Это подтверждал бывший командир «Азова» Андрей Билецкий. По его словам, во время работы в регионе Протасевич получил ранение, однако «его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.