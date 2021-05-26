Опубликовано фото Романа Протасевича в форме «Азова» с пулеметом

Военный журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц опубликовал в своем Telegram-канале фото бывшего главного редактора проекта NEXTA Романа Протасевича в форме украинского националистического батальона «Азов» с пулеметом в руках.

На опубликованных кадрах видно, как журналист с оружием в руках передвигается вместе с подразделениями Вооруженных сил Украины (ВСУ) на бронемашине. На рукаве молодого человека размещена эмблема батальона. В связи с этим Коц предположил, что Протасевич мог участвовать в боевых действиях против ополчения в Донбассе.

Фото: Telegram-канал Kotsnews

Сам Протасевич ранее заявлял, что находился в Донбассе в разгар боевых действий в 2014-2015 годах в качестве журналиста. Это подтверждал бывший командир «Азова» Андрей Билецкий. По его словам, во время «работы» в регионе Протасевич получил ранение, однако «его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.