Мать Протасевича рассказала о недопуске к нему адвоката и пытках

Мать задержанного в Минске бывшего главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича в интервью изданию «Подъем» рассказала, что до сих пор не знает, где белорусские силовики содержат ее сына из-за недопуска к нему адвоката.

По словам женщины, от следователей по делу журналиста постоянно поступает противоречивая информация. «То говорят, что он в СИЗО №1, а когда адвокат приходит туда, тут же говорят, что его там нет. Никаких передач, никакой работы с адвокатами — ничего нет», — сказала Наталья Протасевич.

Она добавила, что после просмотра видео с «признаниями» сына в совершенных преступлениях убедилась в применении к нему пыток ради нужных показаний, несмотря на его слабое здоровье. «У него очень большие проблемы со здоровьем с детства, но я не буду говорить о диагнозах», — отметила Протасевич, но подчеркнула, что Роман — «сильный парень и будет держаться до конца».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. На родине Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.

После публикации видео с признательными показаниями журналисты и медики разглядели на лице Протасевича следы пыток, в том числе удушения. Силовики пытались скрыть применения насилия к задержанному с помощью тонального крема.