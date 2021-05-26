В сети нашли предполагаемое интервью с Протасевичем времен службы в «Азове»

В сети нашли интервью, которое предположительно дал бывший главный редактор проекта NEXTA Роман Протасевич во время своей службы в украинском националистическом батальоне «Азов». На материал издания «Наша Нiва» от 2015 года обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

Так, в материале опубликовано фото героя, белорусского солдата со скрытым лицом — снимок идентичен кадрам, которые ранее опубликовал военный журналист издания «Комсомольская правда» Александр Коц: на них был запечатлен Протасевич в форме «Азова» с пулеметом в руках.

В ходе беседы интервьюируемый, в частности, объяснил, почему решил принять участие в боевых действиях — в числе причин он назвал свои украинские корни, «кровные счеты с коммунистами» и опасность начала войны в Белоруссии.

«Мой приезд на войну был абсолютно обдуман и взвешен. Пока что, к счастью, ни о чем жалеть не приходилось. Более того, именно здесь, на войне я встретил своих самых близких друзей, которые к тому же и мои братья по оружию», — пояснил он.

Кроме того, герой материала заметил, что, если представится возможность, он постарается вернуться в Белоруссию и заняться своей профессией, «которая была не только работой, но и хобби» — о чем именно идет речь, боец не уточнил. В ответ на вопрос о том, не опасается ли он преследования со стороны белорусских властей, мужчина ответил: «Покажет время».

Материалы по теме Дотянулся до небес. Запад вводит санкции против Белоруссии из-за ареста основателя NEXTA. Чем это грозит России? Россиянку Софию Сапегу арестовали в Белоруссии. Что известно о подруге основателя NEXTA и за что ей грозит 15 лет тюрьмы?

При этом никаких личных данных собеседник изданию не раскрыл, упомянув лишь свой возраст и срок службы — на тот момент почти год. Он также детально рассказал о том, как попал в «Азов», об отношении к белорусам-добровольцам в Донбассе, своем ранении и собственных политических взглядах.

Ранее военный журналист Коц опубликовал в своем Telegram-канале фото Протасевича во время его службы в составе «Азова». В связи с этим Коц предположил, что Протасевич мог участвовать в боевых действиях против ополчения в Донбассе.

Сам Протасевич заявлял, что находился в Донбассе в разгар боевых действий в 2014–2015 годах в качестве журналиста. Это подтверждал бывший командир «Азова» Андрей Билецкий. По его словам, во время «работы» в регионе Протасевич получил ранение, однако «его оружием как журналиста был не автомат, а слово».

Бывшего главреда NEXTA и его девушку задержали 23 мая. Они летели из Афин в Вильнюс самолетом авиакомпании Ryanair. Борт экстренно сел в Минске после сообщения о бомбе на борту. В Белоруссии Протасевича обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.