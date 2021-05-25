На лице создателя NEXTA обнаружили следы пыток

Telegram-канал «Белсат» опубликовал обработанные кадры видеозаписи, на которой создатель оппозиционного онлайн-ресурса NEXTA Роман Протасевич соглашается сотрудничать с белорусскими силовиками. Они свидетельствуют о применении к задержанному насилия и пыток.

Как сообщили в редакции канала, обработанные кадры поступили от белорусского врача, который пожелал остаться неизвестным. «Я обнаружил на видео на шее также кровоподтек в виде продольной линии, который также замазали тональным кремом, что может означать удушение (для запугивания, видимо). Я обработал несколько снимков, на которых можно заметить это пятно», — написал доктор.

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В свою очередь отец главреда Дмитрий Протасевич предположил, что у молодого человека может быть сломан нос. Подтверждения его словам или заявлению реакции «Белсат» пока не поступало.

Ранее лидер белорусской оппозиции и бывшая кандидат в президенты Светлана Тихановская заявила, что спецслужбы страны могут применить против Протасевича «сыворотку правды». Она подчеркнула, что химические соединения, которыми силовики пытают заключенных в тюрьмах и СИЗО Белоруссии, зачастую приводят человека к признанию себя виновным в любых преступлениях.

Инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс, произошел 23 мая из-за сообщения белорусских диспетчеров о заложенной на борту бомбе. Во время снижения лайнер сопровождал истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Взрывное устройство на борту обнаружено не было, вместо этого силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

В Белоруссии его обвиняют в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года. Еще до вылета из Греции журналист обнаружил за собой слежку. Оппозиция и ряд европейских стран сочли произошедшее актом государственного терроризма и потребовали отпустить задержанного. В свою очередь белорусская сторона заявила, что информация о минировании пришла от имени палестинского движения ХАМАС.